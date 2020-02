Roma, avanti piano. Pari con il Gent e va agli ottavi. E’ il primo regalo a Friedkin

Il primo benvenuto per Dan Friedkin è già arrivato. Il magnate texano, infatti, nella notte tra oggi e domani – a Borsa italiana chiusa – dovrebbe firmare il preliminare per l’acquisto del club giallorosso per una cifra intorno ai 720 milioni, e la Roma ha pensato bene di accoglierlo con una faticosa qualificazione agli ottavi di Europa League. Tutto questo, grazie a un opaco 1-1 col Gent santificato dalla sudata vittoria dell’andata (1-0) e dai gol di David e Kluivert, entrambi nel primo tempo, scrive La Gazzetta dello Sport.

Eppure, come promesso, la squadra di Fonseca non sceglie l’arrocco, ma un sistema di gioco propositivo. Sulla trequarti, il catalizzatore della manovra è Mkhitaryan, che cerca sempre di rubare un tempo di gioco e far viaggiare la palla. Da un suo filtrante nasce il gol di Kluivert, che pareggia il match. Il Gent – dopo un primo quarto d’ora contratto – inizia a sfruttare gli spazi che l’atteggiamento giallorosso offre. Il peso del gol è sulle spalle della stellina canadese David che al 25’, su cross di Bezus, segna al volo beffando Mancini.

Nella ripresa, la Roma pare controllare il gioco in avvio, ma nonostante il Gent regali praterie alle ripartenze giallorosse, in avanti manca sempre l’ultimo passaggio. Intendiamoci, l’assalto belga è abbastanza confuso, anche nel finale quando passerà al 3-4-3, ma in cattedra sale Odjidja, che impegna tre volte Lopez e ha l’occasione più pericolosa (20’) quando impatta al volo un cross dalla destra e lo spedisce fuori di un niente. Morale: la Roma incassa la qualificazione, i circa 5 milioni che – fra premi, diritti e botteghino – possono giungere dagli ottavi e un pizzico d’autostima, sperando oggi in un sorteggio favorevole.