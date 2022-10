Roma, avanti in Europa per continuare a crescere

Insomma, esserci è molto importante , ma per assicurarsi questo diritto Lazio e Roma non dovranno sbagliare. Si sono già giocate i loro bonus e l’imperativo a questo punto è soltanto la vittoria. La Situazione della Roma è un po’ più delicata , che deve vincere le ultime due partite del girone, cominciando da quella di stasera a Helsinki.

Risultato pienamente alla portata dei giallorossi che hanno la parola “gol” al centro dei propri discorsi. Segna poco la Roma, che - tanto più dopo la sconfitta contro il Napoli - ha alimentato il dibattito: colpa della scarsa vena degli attaccanti o di una squadra che dovrebbe assisterli di più? Le due cose probabilmente si combinano, ma - sensazione personale, da estimatore mai “pentito” - sembra evidente che Abraham avrebbe bisogno di essere servito con maggiore frequenza e in modo più comodo. Non è facile per nessuno giocare spalle alla porta ed è proprio dalla sua crescita che passa il salto di qualità della Roma. E da qui bisognerebbe ripartire, non dalle discussioni sul suo impiego, per dare una svolta.