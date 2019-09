Roma-Atalanta, in difesa spazio a Juan Jesus e Spinazzola. Davanti torna dal via anche Zaniolo

Con le gare ravvicinate Paulo Fonseca ci sta dimostrando di variare sempre e anche molto. A differenza dei match con Basaksehir e Bologna, mercoledì il tecnico dovrebbe cambiare meno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, qualcosa cambierà al centro della difesa, dove Gianluca Mancini non potrà giocare a causa dell’espulsione rimediata al Dall’Ara. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Juan Jesus, considerando che Smalling non sembra ancora pronto per poter prendere il suo posto. Florenzi potrebbe riposare per lasciare spazio a Spinazzola. Contro l’Atalanta davanti potrebbe riposare anche Justin Kluivert, dando così spazio in fascia a Zaniolo. Confermato invece Dzeko, che sembra imprescindibile, proprio come Pellegrini alle sue spalle e – molto probabilmente – anche Mkhitaryan.