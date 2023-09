Roma a peso d’oro. Dybala e Lukaku, stipendi da stelle per la rimonta

Basta questo perché i toscani non si presentino? Certo che no. Per informazioni, chiedere alla Cremonese, che nella scorsa stagione in Coppa Italia espugnò l’Olimpico. Perciò, nonostante l’ennesimo tutto esaurito, le sconfitte contro Verona, Monza e Juventus hanno lasciato un graffio psicologico nel gruppo di Zanetti non certo superiore al pareggio interno contro la Salernitana – seguito dalle due sconfitte contro gli scaligeri e il Milan – che hanno inchiodato la Roma al penultimo posto in classifica. Domani, però, nasce il nuovo tandem d’attacco creato da la Joya e Big Rom, che in linea teorica non solo non dovrebbe lasciare scampo all’Empoli, ma potrebbe anche ribaltare le gerarchie del campionato. La proprietà statunitense, infatti, negli ultimi tre anni hanno tesserato José Mourinho (2021), Dybala (2022) e Lukaku (2023) con un chiaro obiettivo: ritornare a giocare la Champions League. Per questo, al lordo, l’ingaggio garantito ai due campioni è di circa 12 milioni per l’argentino (bonus compresi) e 10 milioni per il belga, che può sfruttare i vantaggi del cosiddetto Decreto Crescita. Quella che i tifosi si aspettano dalla classifica, visto che finora, in carriera, i due hanno segnato un totale di 530 gol. Mica male.