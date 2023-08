Roma agli incroci decisivi: Ibanez ai saluti per 35 milioni e il Rennes tenta Matic

Il brasiliano va all’Al-Ahli, Marcos Leonardo intanto segue i giallorossi sui social. Arnautovic resta un dilemma

La Roma in queste settimane di mercato sembra essere una sorta di crocevia per entrate e uscite, in cui il desiderio di emergere si deve spesso coniugare con le necessità del bilancio, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Per questo, mentre ieri la squadra di José Mourinho stava masticando i suoi chilometri in amichevole a Tolosa, il cellulare del general manager Tiago Pinto era bollente. Comprensibile. D’altronde sulle varie direttrici ci sono almeno quattro giocatori con il futuro più o meno in bilico e il dirigente deve cercare la scelta più adatta per coniugare i bilanci giallorossi alla volontà dello Special One. Così le porte girevoli fanno vedere Roger Ibanez (che ieri non ha partecipato alla trasferta della squadra) con la valigia in mano destinazione Al-Ahli, Nemanja Matic che apre a una possibile cessione al Rennes, mentre per l’attacco restano in ballo Marcos Leonardo del Santos e Marko Arnautovic del Bologna, con tutte le facilitazioni che le possibile uscite potrebbero fornire dal punto di vista economico.

La cessione imminente del difensore brasiliano, che in Arabia andrà a guadagnare circa 8 milioni a stagione, dovrebbe portare nelle casse della Roma 25 milioni più 10 di bonus agevoli. Matic è uno dei fedelissimi di Mourinho, ma a 35 anni – avendo l’opportunità di firmare un contratto biennale in un campionato forse meno impegnativo – sa che per lui è una occasione da valutare, anche perché il legame con i giallorossi (a meno di rinnovi) dovrebbe concludersi a giugno prossimo. Per smuovere la Roma che non vuole cederlo, i mediatori vorrebbero presentarsi con 6-7 milioni, cifra che rappresenterebbe una grande plusvalenza per un calciatore di quella età. Anche se questa settimana potrebbe esserci lo sbarco di Renato Sanches (in prestito dal Psg) che, numericamente, potrebbe sistemare il reparto.

A proposito di entrate, c’è però da sistemare al più presto l’attacco della squadra, perché il solo Belotti non può reggere da solo il peso della fase offensiva e non si può sperare sempre nelle magie del (fragile) Dybala. Per questo Pinto ragiona almeno su tre fronti. Il primo lo porta da Marcos Leonardo, per cui continua - sia pure con molti problemi - la trattativa con il Santos. Segnalato come il ventenne attaccante abbia cominciato a seguire la Roma sui social (e di questi tempi è un indizio che può avere un suo peso), l’offerta della società giallorossa dovrebbe aggirarsi su dieci milioni (pagabili in quattro anni) più otto di bonus agevoli. Discorso analogo per Arnautovic, che vorrebbe approdare alla Roma, ma che il Bologna non vuole cedere per una cifra intorno ai 3-4 milioni, anche perché non avrebbe molto margine per trovare un sostituto di quel livello, proprio nei giorni in cui Thiago Motta si lamenta per il mercato. Quello con i rossoblu sembra essere un intreccio ancora più intricato: la Roma ancora segue Dominguez (che piace anche al Milan) e il Bologna segue invece Calafiori del Basilea, di cui la Roma conserva il 40% sulla rivendita.

Attenzione però anche al terzo punto: ovvero un attaccante a sorpresa oppure un ritorno di fiamma per Morata, se l’Atletoico Madrid abbasserà le pretese. Di questi tempi, d’altronde, meglio non stupirsi di nulla