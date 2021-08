Roma-Abraham si complica: preferisce la Premier. Il piano B: Azmoun o Cunha

Il giocatore preferisce restare a Londra (Arsenal o Tottenham). In più c’è il nodo ingaggio, con Tammy che gioca al rialzo

Doveva essere il giorno del dentro o fuori, con Tiago Pinto che era convinto (o forse solo sperava) di poter convincere Tammy Abraham ad accettare l’offertona giallorossa. Ed invece il giocatore (che ieri non era presente all’incontro, dopo essere tornato dal trionfo di Belfast nella Supercoppa europea) ha continuato a manifestare i suoi dubbi, convinto che una soluzione in Premier League sia migliore per il suo futuro rispetto a quella in Italia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Anche perché, nel frattempo, sulle sue tracce ci si è messo anche il Tottenham e non più solo l’Arsenal.