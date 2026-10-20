Senza Dybala tocca a lui prendere per mano la Roma dal punto di vista della fantasia. E Matias Soulé lo ha fatto non appena la Joya è uscito dal campo: prima nella ripresa di Roma-Real Madrid, poi anche contro il Genoa. Due prestazioni che gli hanno rimesso addosso l'argento vivo, quello che l'argentino aveva ad esempio nel girone d'andata dello scorso anno, quando la pubalgia non era ancora arrivata a tormentargli la vita, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Gasperini gli chiederà uno sforzo in più anche oggi, pr cercare di superare la resistenza dello Slovan Bratislava in una partita che la Roma deve vincere a tutti i costi. Già, perché dopo la sfida di stasera i giallorossi dovranno poi recarsi prima all'Old Trafford - in casa del Manchester United - e quindi al Parco dei Principi, per affrontare il Psg. Insomma, due trasferte da far tremare i polsi (anche se i Red Devils sono in un momento di profonda crisi), il che fa capire perché stasera per la Roma non ci sarà altro risultato che la vittoria. E con questa necessità qui, mista anche alla giusta pressione, un uomo chiave può essere proprio Soulé. Che poi è quello che ha il compito di creare la superiorità numerica, saltare l'uomo, dare una pennellata di fantasia in più all'attacco giallorosso. Probabilmente andrà a fare la seconda punta, perché poi quando Gasperini affronta squadre che si difendono a quattro gioca sempre con l'1-2 e non con il 2-1. Ma alla fine cambia poco, nel senso che Matias si trova sicuramente più a suo agio quando puo mettere i piedi sulla linea del fallo laterale, ma oramai ha imparato a giocare anche più dentro il campo.