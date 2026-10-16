Cinque titolari, praticamente mezza squadra. Che poi magari a Gasperini la differenziazione tra titolari e riserve non piace e lo ha detto anche a chiare note qualche giorno fa. Ma di fatto è la realtà, domani contro il Genoa mancherà praticamente gran parte dell'asse a cui l'allenatore della Roma si è affidato in questo avvio di stagione. Insomma, sarà una Roma a pezzi quella che andrà a caccia della vittoria contro l'ex De Rossi. Gasperini, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, dovrà fare a meno di Svilar tra i pali, di Cristante e Koné in mediana e di Dybala e Malen in attacco. Assenze pesantissime, a cui Gasp ovvierà con il lancio dei giovani (Pisilli, Mora e Castro). Ma l'attesa oggi è soprattutto per l'esito degli esami a cui si sottoporranno sia Manu Koné sia Paulo Dybala. C'è ovviamente molta più apprensione per il centrocampista francese, uscito tra le lacrime e con la maglia a coprirsi il viso. In attesa della diagnosi, il rischio è una lesione al bicipite femorale destro, che se dovesse essere di primo grado lo terrebbe fuori due settimane, mentre se fosse di secondo grado sarebbero addirittura 3-4. Quasi certamente, però, Koné tornerà solo dopo la sosta, la speranza è di averlo per Parma-Roma del 21 novembre. Dybala dovrebbe saltare il Genoa e tornare per la prossima sfida di Champions, da vincere a tutti i costi contro lo Slovan.

Ma l'allenatore giallorosso punta a riavere a disposizione anche Cristante. De Roon dovrà giocare giocoforza la sua terza partita consecutiva nell'arco di appena sei giorni (Como, Real Madrid e appunto Genoa). Ovvio che a 35 anni non sia facile far fronte ad uno sforzo del genere. Sarà l'occasione giusta per dare spazio e fiducia a giocatori giovani, in attesa di un'opportunità vera: Pisilli, Mora e Castro. Per l'attaccante argentino finora sono arrivati appena 105 minuti, spedito in campo solo in 4 delle otto partite disputate dai giallorossi.