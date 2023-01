Roma a caccia di gol. Abraham ritrovato, tabù da spezzare contro la Fiorentina

In A in casa l’inglese non segna da marzo Da agosto non si vince con 2 reti di scarto

Dalla Fiorentina alla Fiorentina sono passati 511 giorni, ma per certi versi – calcisticamente parlando – anche una vita intera, scrive Massimo Cecchini suLa Gazzetta dello Sport. Il 22 agosto 2021, infatti, la Roma di Mourinho faceva il suo “vernissage” in campionato all’Olimpico contro i viola, che oggi saranno di nuovo gli avversari chiamati ad ostacolare la rincorsa giallorossa alla zona Champions. Ma che cosa è successo in questi quasi diciassette mesi di passione? Tanto, e più nel bene che nel male. Innanzitutto la Roma è tornata a vincere un trofeo, cosa che mancava dal 2008.

La Conference League, per i tifosi, è servita a lenire il mancato approdo in zona Champions, tant’è vero che la passione si è risvegliata fino ad arrivare a quella serie di “sold out” consecutivi dell’Olimpico che i “soli” 60.000 di mercoledì scorso in Coppa ha interrotto per modo di dire, visto che anche stasera lo stadio sarà esaurito. Nella gestione Mourinho, la Roma ha vinto 23 volte con un solo gol di scarto (con ben tredici 1-0) e 25 volte abbia chiuso le partite senza gol al passivo, lasciando intendere come la fase difensiva sia il marchio di fabbrica del progetto. Un successo interno con più di un gol di scarto in campionato manca da agosto (Monza).

"Sarà una gara difficilissima", dice il tecnico viola Italiano. Proprio contro la Fiorentina, un anno e mezzo fa, a indirizzare il match fu Abraham, procurando l’espulsione del portiere Dragowski che indirizzò la partita. Oa però Tammy non segna in campionato all’Olimpico dal marzo scorso, quando aveva realizzato una doppietta alla Lazio. Un digiuno troppo lungo, anche se mai come quello di Zaniolo, a cui il gol casalingo in Serie A addirittura latita dal novembre 2019, complice il doppio infortunio al ginocchio.