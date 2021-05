Roma, 5 gol e prove di futuro. Applaude anche Mourinho

Contro il Crotone doppiette di Pellegrini e Mayoral. Ok i baby Darboe e Zalewski, José esulta sui social

Se la Roma è Mr. Hyde e Dottor Jekyll, chi può guarirla non sembra affatto preoccupato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Davanti allo schermo tv, infatti, Mourinho mette l’emoticon “applausi” sull’account Instagram dei club. Come dire, gradisce l’ottovolante giallorosso, che chiude il luna park contro il retrocesso Crotone con un 5-0 santificato dalle doppiette di Mayoral e Pellegrini, con l’intermezzo della rete di Mkhitaryan. Tutto questo, in una gara schizofrenica in cui la Roma, pur colpendo due legni, chiude il primo tempo sullo 0-0 per poi dilagare nella ripresa, proprio nel momento migliore dei calabresi, che poi crollano e si avviano a registrare il record negativo dei gol subiti: 90. Solo il Casale, nel 1933-34, aveva fatto peggio (91). Tutto questo, al termine di un match stravagante, con Fonseca che chiude l’avventura giallorossa con quel 4-2-3-1 che era il suo marchio di fabbrica iniziale. In realtà, a schermo davanti alla difesa, utilizza il baby Darboe, all’esordio da titolare, mentre sceglie di dirottare l’altro 19enne, lo spaesato Reynolds, sulla fascia sinistra. Ne viene fuori una partita a lungo a basso voltaggio, col Crotone raccolto nel 3-5-2, ma pronto alle ripartenze soprattutto con Ounas. Bravi i baby Zalewski, dopo la Coppa, all’esordio in campionato, così come Bove. Insomma, la Roma fa “manita” anche con i giovani, quelli che toccherà a Mourinho svezzare.