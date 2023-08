Rom, tante maglie e ingaggi super ma ora si accontenta

Rispetto a due anni fa prenderà 3,5 milioni in meno: il prezzo per non restare al palo

Lukaku è sbarcato in Premier nel 2011: il Chelsea diede all’Anderlecht 12 milioni più bonus e a lui 3,5 milioni l’anno per 5 anni. A Stamford Bridge c’è poco spazio, e allora Rom va in prestito prima al West Bromwich e poi all’Everton, che nel 2014 convince il Chelsea a venderlo pagandolo 36 milioni (in quel momento l’acquisto più caro nella storia del club) e facendo salire il suo ingaggio a 4,1 milioni di euro a stagione. Il grande salto a livello personale Rom lo ha fatto quando nel 2017 è arrivato al Manchester United: i Red Devils lo trasformano nel loro secondo acquisto più caro pagandolo 85 milioni e il suo ingaggio lievita fino a 9,4 milioni a stagione. La prima volta all’Inter, due anni dopo, va in porto per 65 milioni di euro più 10 di bonus e Rom che si abbassa l’ingaggio fino a 8,5 milioni di euro. Ma nel 2021, dopo lo scudetto con Conte da protagonista assoluto, il Chelsea per lui spende 115 milioni (Rom è ancora il centravanti più caro della storia della Premier) e il suo stipendio sale a 11 milioni a stagione.