Rom smarrito? Non si scordi degli impegni da lui mancati

Fin qui siamo all’ipotetico, in attesa di altre aggiornate e intriganti versioni. Restiamo invece ai fatti, che si prestano molto meno alle interpretazioni e alle suggestioni. La cronaca narra che Lukaku aveva stretto un patto con l’Inter, aveva detto ai nerazzurri che si sarebbe legato per l’immediato futuro. Con la sua scelta di campo ha costretto i vicecampioni d’Europa a cedere uno come Dzeko, che magari avrebbe preso altre decisioni. Come se tutto ciò non bastasse, lo stesso Lukaku si è dileguato e non ha più risposto al cellulare con l’Inter, salvo poi avviare contatti e trattative altrove, in Italia e all’estero.