Rodaggio per El Shaarawy. E Pedro punta l’Udinese

Con l’Udinese El Shaarawy e Pedro dovrebbero esserci tutti e due e con loro Paulo Fonseca tornerà ad avere anche davanti tante soluzioni in più, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

A patto che stiano davvero bene, cosa che per ora non è ancora certa. Nel senso che El Shaarawy sta facendo un lavoro personalizzato per cercare di ritrovare il prima possibile la forma giusta, mentre Pedro anche ieri ha lavorato a parte. Alla sfida con l’Udinese mancano ancora sei giorni e il termometro dei rientri è in sensibile crescita. Fonseca, ovviamente, punta a riaverli entrambi.

Il Faraone deve recuperare i tanti mesi che non gioca una partita ufficiale. Lo spagnolo ha accusato prima un problema al flessore, poi al gemello del polpaccio destro. Adesso dovrebbe essere sul viale del rientro, almeno così ha assicurato Fonseca venerdì scorso, nella conferenza pre-Juventus. E se lo aspetta disponibile con l’Udinese.