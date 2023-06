Rocchi: “Con la Var non ci sarebbe stato il violino di Garcia”

Il designatore arbitrale dà il bentornato in Serie A all'ex tecnico giallorosso ricordando il Juve-Roma del 2014

"Avessi avuto la tecnologia di oggi non ci sarebbe stato neanche il violino di Garcia. Gli do il bentornato, è un grande allenatore". Così ieri il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ricordando il Juve-Roma del 2014, come riporta La Gazzetta dello Sport.