Rizzitelli: “Speriamo che Azmoun torni presto quello visto in Russia”

Alla prima un attacco anomalo per Mourinho. "Lavora con i giocatori che ha, non fa lui il mercato. Si adegua a quello che gli offre la società, a maggior ragione con il fair play finanziario. Fortunatamente il Gallo ha risposto presente, segnando tre gol, visto che uno gli è stato annullato per questione di millimetri". L’attacco ora è completo? "La Roma ha una buona rosa, mancava una punta. In giro ne erano rimasti pochi, speriamo solo che Azmoun torni quello che avevamo visto in Russia".