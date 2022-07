Rizzitelli sicuro: “Solo Lukaku e Lautaro al livello di Dybala-Abraham”

Anche Ruggiero Rizzitelli, ancora innamorato della Roma, non vede l’ora di vedere in campo Dybala. "Uno come Paulo non si discute, lo ha già ampiamente dimostrato, l’unico dubbio può essere legato alle sue condizioni fisiche, ma sono certo che la Roma lo abbia ampiamente testato. - ha detto Rizzitelli intervistato da Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport - L’entusiasmo di certo non gli manca e a Roma sarà ricoperto d’amore. Sarà lui il nuovo leader della squadra, lo è già adesso e ancora non ha cominciato. E poi è esattamente quello che mancava alla Roma, prima non c’era un giocatore con le sue caratteristiche. Zaniolo è un bell’attaccante ma è diverso, gli manca la tecnica di Dybala, è più fisico, mentre sappiamo cosa fare Paulo con quel piedino".