Rizzitelli: “La Roma è molto più forte. Anche all’andata ha dominato”

"Stasera è obbligatorio vincere, anche perché altrimenti si va fuori. Dovessi giocarmi anche solo un euro lo farei proprio sulla Roma, che è nettamente più forte. E la squadra di Mourinho lo ha dimostrato anche nella sfida di andata, dove il risultato le è stato avverso, ma sul piano del gioco i giallorossi sono andati molto meglio" dice Ruggiero Rizzitelli intervistato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Che impressione le ha fatto nella sfida di andata questo Salisburgo? "È sicuramente una buona squadra, ma la Roma mi sembra molto più forte. In Austria tutte le occasioni migliori le hanno avute i giallorossi. Il problema semmai è stato che non si è riuscito a far gol e se nel calcio non la butti dentro prima o poi rischi di subire. Anche perché dietro ogni tanto qualche errore capita. La Roma purtroppo non riesce a segnare ed a finalizzare tutto ciò che crea. Sul campo bisogna anche sapere essere cinici".