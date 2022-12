Rizzitelli: “Dybala è essenziali per gli equilibri. Mi ricorda un certo Totti”

"Meno male!" è la reazione di Ruggiero Rizzitelli dopo il rientro di Paulo Dybala nella Capitale. "È un giocatore che sposta troppi equilibri, lo definirei essenziale» prosegue l’ex attaccante, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Anche la squadra percepisce la sua importanza. Non vorrei essere blasfemo paragonandolo, per importanza in campo, ad una leggenda come Totti ma comunque siamo ad un livello molto simile. È un fuoriclasse che mancava da tempo alla Roma, si capisce anche dall’atteggiamento dei compagni quando l’argentino è in campo, tutti si aspettano qualcosa da lui. A suo favore ha la carica del gruppo, oltre al timore che incute agli avversari appena prende palla. In più è reduce dalla vittoria del Mondiale, sono cose che in campo pesano. Ora è arrivato il momento di ripagare il club che ha creduto in lui quando la Juve lo ha scaricato, permettendogli di andare in Qatar".