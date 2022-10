Rizzitelli: “Che pubblico. E’ stato Mourinho a riportare l’entusiasmo”

"Roma-Napoli ancora un tutto esaurito? Pazzesco. Ma non mi stupisce. Perché da quando è arrivato José Mourinho in panchina si è creato di nuovo questo entusiasmo. Non so cosa lo abbia scatenato, ma il fatto rilevante è che c’è il pieno anche contro le squadre che lottano per la salvezza" dice Ruggiero Rizzitelli intervistato da Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport.