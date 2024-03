Rivoluzione De Rossi. La Roma è rinata con le idee e il gioco: tutti protagonisti

Il tecnico della svolta pronto per le sfide decisive: "Adesso i punti valgono il doppio o il triplo"

31 marzo 2024

Che Roma sarà? Il “traghettatore” diventato uomo della svolta riprende da dove aveva lasciato prima della sosta: dalla forza delle idee, dal coinvolgimento di tutti e dalla varietà di soluzioni, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Daniele De Rossi si accinge ad entrare nel mese decisivo della sua stagione con la stessa idea meravigliosa in testa: una Roma di qualità e d’assalto, anche domani a Lecce. Colui che è riuscito a capovolgere il mondo giallorosso in 75 giorni, facendo sembrare normalità i gol di Pellegrini, il gioco verticale di Paredes o le parate di Svilar, vuole dribblare l’emergenza in attacco (Dybala in panchina, lesione ai flessori per Azmoun), tessendo la sua tela delle ambizioni con l’unica arma che conosce: il calcio moderno, unica via per l’Europa che conta. Il solo modo per avvicinare la squadra a quei livelli che possono proiettarla in un’altra dimensione, oltre gli steccati del calcio speculativo, senza rischiare crolli sul prato come un aquilone dal fiato corto.

E allora l’approccio non cambierà nemmeno stavolta, a fronte di 22 punti conquistati nelle ultime 9 gare (tre in meno dell’Inter) e 5 risultati utili di fila. Lungo il sentiero minato della Champions, il tecnico è pronto a schierare la 14esima formazione diversa in 14 gare, da quando è alla guida della Roma "Sappiamo che adesso i punti valgono il doppio o il triplo soprattutto per le squadre che sono in basso in classifica, per questo a Lecce sarà una partita durissima", ha spiegato ieri De Rossi, proiettandosi solo sul primo test in calendario. Perché oltre DDR non vuol spingersi. E quando si discute di quote e tabelle di marcia, l’allenatore tira dritto: "La quota Champions? Qualcuno dice sia a 70 punti che sono quelli che negli ultimi anni ha sempre accumulato la quarta in classifica. Se teniamo conto dei piazzamenti delle quinte negli ultimi campionati dovrebbe essere a 64 punti o 65. Fare queste proiezioni serve veramente a poco, noi dobbiamo vincere la nostra partita. Ci sono tantissime gare difficili davanti a noi, ma se le affrontiamo mentalmente tutte insieme siamo morti, se invece le affrontiamo una per volta possiamo anche vincerle tutte".

