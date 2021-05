Ritiro a Trigoria ma avanza l’idea della montagna

Mourinho potrebbe decidere di portare la squadra tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, una settimana fuori dalla città per ossigenare a dovere testa e muscoli

Il raduno e il ritiro saranno quasi sicuramente a Trigoria, anche perché lì la Roma ha un po’ tutto quello che le serve, compresa la vicinanza del Campus Biomedico per tutto ciò che concerne i tamponi quotidiani. Ma c’è comunque la possibilità, come riporta La Gazzetta dello Sport, che Mourinho porti la squadra per una settimana in montagna, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, per ossigenare a dovere testa e muscoli dei giocatori. A Trigoria ci si sta ragionando su.