Ritiro a Trigoria al via dal 10 luglio. Nuovo stadio: espropri più facili

Manca un mese all’inizio della nuova stagione. Il raduno a Trigoria è fissato per il 10 luglio, quando la Roma si ritroverà per i primi test fisici dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart (tra l’8 e il 9), scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport Per i reduci dalle Nazionali l’appuntamento è per il 17 luglio. A differenza delle prime due preparazioni con Mou in panchina, quest’anno la squadra non andrà in ritiro in Portogallo o in altre località.