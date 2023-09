Ritardi e infortuni: tra i nuovi arrivi convince solo Aouar

Le metafore, a volte, sono anche un modo per interpretare la vita. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, pensiamo a due espressioni classiche: “ciliegina sulla torta” oppure “foglia di fico”. Che cosa hanno in comune? Il sottinteso giudizio di valore relativo a un determinato evento. In questo senso, la Roma potrebbe esserne un paradigma, se pensiamo a Romelo Lukaku. Prima dell’arrivo di Big Rom, la presa di posizione di Mourinho è stata netta: "La squadra può lottare dal quinto all’ottavo posto". Poi è arrivato Lukaku e il general manager Tiago Pinto è stato chiaro: "L’obiettivo del club è la qualificazione alla Champions". Difficile però che il belga possa essere un “one man show”. Detto che le impressioni dopo appena 180 minuti possono rivelarsi fallaci, la sensazione è che Evan Ndicka, Diego Llorente, Rasmus Kristensen, Renato Sanches, Leandro Paredes e Sardar Azmoun destino perplessità, con l’unica eccezione rappresentata da Houssem Aouar. Ndicka viene descritto indietro nella tattica e nella preparazione. Llorente invece, nei pregi e nei difetti, pare quello già visto: buon piede e troppa lentezza. Discorso diverso per Kristensen. Il fatto che sia stato tagliato dalla lista Uefa, sia pure per motivi di bilancio, al momento non sorprende. Paredes, sostituto obbligato dopo la partenza di Matic, è apparso lento e con poche idee, mentre Sanches, dopo una promettente prima uscita, si è subito fatto male. Resta Aouar, che invece in due partite ha dimostrato buone qualità, prima di essere anche lui vittima d’infortunio. In attesa che Lukaku assuma i toni messianici con cui è stato accolto, l’altro volto nuovo è quello di Azmoun. L’iraniano, però, è stato preso già infortunato e quindi anche per lui i minuti sono zero, a cui aggiungere anche il taglio dalla lista Uefa. Morale: inserirsi nella Roma è roba per spiriti forti. Perché il passo da ciliegina a foglia di fico può essere più breve di ciò che si pensi.