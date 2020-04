Ripartenza Serie A, la posizione delle società: Roma favorevole

In questi giorni nel mondo del calcio i temi caldi sono principalmente due: la ripresa del campionato e il taglio agli stipendi dei calciatori. Entrambe le questioni verranno esaminate oggi nell’assemblea straordinaria della Lega Serie A. Per il momento i club si dividono perfettamente sul primo tema, lo riporta La Gazzetta dello Sport. Infatti le società a favore della ripresa sono Juventus, Lazio, Roma, Napoli, Hellas Verona, Parma, Sassuolo e Lecce. Mentre squadre come Inter, Atalanta, Milan, Bologna, Cagliari e Fiorentina devono ancora prendere una decisione. Infine i club contrari sono 6: Udinese, Sampdoria, Genoa, Spal e Brescia. Fase di stallo quindi, difficile ipotizzare cosa romperà il perfetto equilibrio.