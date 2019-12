Rinnovo per i tre baby talenti giallorossi

Saranno Mory Bamba (esterno), Matteo Cancellieri (esterno anche lui) e Vittorio Agostinelli, mezzala che può fare la punta, i tre giocatori del vivaio a cui la Roma nelle prossime settimane rinnoverà il contratto, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Talenti del settore giovanile, firmeranno il nuovo accordo sulla scia di quanto fatto da Chierico qualche giorno fa: contratto prolungato, stipendio adeguato ma all’interno dei nuovi parametri del club, che non superano il tetto dei 70 mila euro annui. Se poi i ragazzi andranno bene e dimostreranno di valere la prima squadra, la Roma sarà pronta a rivedere tutto, ma all’interno di un percorso di crescita che Morgan De Sanctis e Bruno Conti vogliono sia graduale. E vogliono che sia anche sempre più stretto con il territorio, come la storia romanista insegna, da Totti a Pellegrini, tanto per andare indietro di 30 anni.