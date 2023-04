Rinascita Friedkin: la Roma decolla con Mourinho ma senza follie

Se fosse vero il proverbio che tutte le squadre portano a Roma , allora sarebbe possibile anche il contrario: da Roma si può andare dappertutto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Anche in Champions League, pur passando da percorsi estremamente differenti. In fondo è quanto sta accadendo nella Capitale con la squadra di Sarri e quella di Mourinho, protagoniste insieme allo straordinario Napoli - di questo straordinario “rinascimento” del centro-sud che sta estromettendo dal podio il calcio milanese. Ma se i due allenatori stanno attirando le luci della ribalta, non si può trascurare come entrambi abbiano alle spalle due società sempre più solide . Sia la Lazio di Claudio Lotito che la Roma di Dan Friedkin infatti, pur con stili presidenziali assai diversi, predicano e praticano quello che si può chiamare risanamento competitivo , visto che la Roma è anche ai quarti di Europa League.

La proprietà statunitense - a meno di tre anni dal suo insediamento (agosto 2020) - è sbarcata nel calcio italiano con il piglio decisionista di chi non vuole limitarsi a vivacchiare. I fatti raccontano che, considerando i 199 milioni spesi per rilevare la Roma da James Pallotta e i suoi soci, la famiglia Friedkin ha investito fin qui circa 750 milioni, a fronte di una società che accusa perdite di oltre 200 milioni. La filosofia iniziale è stata quella della “tabula rasa”. Tutto il vertice è stato azzerato in tempi rapidi. La rivoluzione americana non ha lasciato spazio a ripensamenti, concedendo ampie deleghe al general manager Tiago Pinto (per tutto quello che concerne la sfera tecnica) c al Ceo Pietro Berardi (per l'ambito amministrativo). Due esempi possono essere illuminanti: la rinuncia secca al precedente progetto di stadio a Tor di Valle (per ripartire da zero nell’area di Pietralata) e l'uscita dalla Borsa, perseguita con rapidità e ostinazione.