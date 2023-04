Rimonta-scudetto per le giallorosse. Fa festa anche Mou

A un passo dal sogno. Comunque vada il percorso dei maschi, la Roma dei Friedkin - a meno di sconquassi imprevedibili - alzerà un trofeo, come riporta La Gazzetta dello Sport. In attesa dell'Europa League, infatti, saranno le ragazze di Alessandro Spugna a portare a casa il campionato di Serie A Femminile. Grazie alla vittoria di ieri contro la Juventus, le giallorosse sono salite a +11 in classifica proprio sulle bianconere a quattro giornate dal termine. Sabato prossimo, quindi, in caso di vittoria contro la Fiorentina, la Roma sarà Campione d'Italia. Davanti agli occhi di José Mourinho e Tiago Pinto, la Roma Femminile ha battuto la Juventus 3-2 grazie alle reti di Andressa, Giacinti e Roman. Le due squadre sono in lotta anche per un altro trofeo, infatti il 4 giugno a Salerno andrà in scena la finale di Coppa Italia.