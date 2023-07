Rilancio Scamacca: la Roma e il West Ham più vicini

Il West Ham ieri ha chiuso la tournée in Australia partecipando al Unmissable Football e vincendo il "derby in trasferta" contro il Tottenham per 3-2. A segnare il gol decisivo è stato Gianluca Scamacca , a 12 minuti dalla fine, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Un gol che arriva proprio nel momento in cui il West Ham sta pensando di andare incontro alla Roma e di aprire ad un prestito con obbligo condizionato. Insomma, un passo avanti rispetto all’obbligo secco che gli inglesi chiedevano fino a qualche giorno fa.

Scamacca è ovviamente di ritorno con la squadra a Londra, dopo aver giocato in tutte e tre le amichevoli del West Ham. Il giocatore, si sa, però vorrebbe cambiare presto aria, essendosi già promesso alla Roma. Gli Hammers hanno incassato ben 120 milioni dalla cessione di Rice e di impellenze economiche ce ne sono sicuramente meno di prima. A Londra stanno quindi pensando di andare incontro ai desideri del giocatore e l’idea è di accettare un prestito oneroso (intorno ai 3-4 milioni di euro), ma con un obbligo condizionato legato alle presenze ed alla qualificazione in Champions League.

La controindicazione, però, è che allo stato attuale Moses rischia di perdere tutto il fronte offensivo. Su Antonio è infatti piombato l’Al-Ettifaq di Gerrard e quando arrivano gli arabi è anche difficile dire di no ad un’offerta per un giocatore di 33 anni. E anche Ings potrebbe andar via, con il West Ham pronto in caso a dare l’assalto all’albanese Broja (Chelsea), che costa un trentina di milioni. Con il ritorno degli Hammers a Londra sarà più facile per tutti capire il futuro di Scamacca. E le prossime mosse della Roma.