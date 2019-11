Riecco Cox in tribuna ad Anfield

Jurgen Klopp lo definì:”Il punto più basso della mia storia al Liverpool“. Come riporta La Gazzetta dello Sport, queste furono le parole del tecnico tedesco dopo l’aggressione da parte di un gruppo di tifosi della Roma che ridussero in fin di vita Sean Cox, fan irlandese dei Reds, in occasione della semifinale di andata di Champions. Domani Cox, 54 anni, sarà in tribuna per segiuire il big match inglese tra Liverpool-Manchester City. Saràaccompagnato dalla moglie Martina, dopo 18 lunghi mesi di ospedali, tra cure e riabilitazione, prima in Irlanda e poi nel Nord dell’Inghilterra. Per sostenere le spese, è stata organizzata a Dublino lo scorso aprile un’amichevole, nella quale sono stati raccolti 748 mila euro. Anche la Roma, poco dopo l’episodio, mise a disposizione un’importante somma in denaro.