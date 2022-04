Riecco Zaniolo e Cristante per l’assalto al Leicester

Mourinho farà di tutto per averli di nuovo a disposizione per la delicata sfida di giovedì in Inghilterra

Mourinho farà di tutto per riavere a disposizione per il Leicester Cristante e Zaniolo scrive Andrea Pugliese su la Gazzetta dello Sport. La semifinale di Conference League è troppo importante per la stagione giallorossa. La prima mossa è quella di rimettere in piedi il centrocampista, costretto a saltare la trasferta di Milano per una fastidiosa lombalgia. Per Mourinho Cristante è un giocatore fondamentale: a conti fatti è l’unico regista a disposizione in rosa, è dotato di un calcio lungo e oltre a far girare la squadra dal basso sa anche mettere in porta i compagni con un lancio di 40 metri. La Roma cercherà di sfruttare gli spazi concessi dal Leicester per far male in ripartenza. Sarà importante anche recuperare Nicolò Zaniolo, out a Milano per squalifica ma comunque non al meglio per una botta alla caviglia.