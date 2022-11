Riecco Tammy: “Avevo bisogno di un gol come questo. Ora cambierà tutto”

La domanda gliel’ha fatta lo Special One, direttamente lui, che poi lo ha rivelato ai media. "A Tammy ho chiesto di pensare e dirmelo quando ha una risposta perché l’atteggiamento di oggi non è stato quello di tante altre partite di questo ultimo periodo - dice alla fine il tecnico portoghese -. Non parlo di efficacia, di un gol in più, ma di atteggiamento: stavolta ha avuto un atteggiamento straordinario, ha preso palle basse e alte, non ha perso troppi palloni nei contrasti e, quando è successo, ha fatto lo sforzo per recuperare la posizione. Tammy ha fatto una partita fantastica, al di là del gol. Per questo mi deve spiegare perché stavolta sì e perché no nelle altre partite. Contro il Sassuolo, a mio parere, è stato straordinario".