Riecco Ibrahimovic: si allena a parte, con la Roma ci sarà

Di quelli fermi ai box solo Calabria si è allenato in gruppo

Rieccolo, dopo le solite vacanze natalizie a casa, qualche polemica (architettata dagli altri) e qualche guaio, scrive Alessandra Bocci su La Gazzetta dello Sport. Zlatan Ibrahimovic non ha vinto il Pallone d’oro svedese, notizia che non pare avergli tolto il sonno, anche perché con questo premio era già in doppia cifra. Piuttosto sta cercando di riportarsi al top per la partenza che a Milanello sperano sia lanciata del Milan nel 2022. Intanto ieri, alla ripresa degli allenamenti in presenza, per così dire, c’era soltanto Davide Calabria in gruppo. Rebic, Leao, Ibrahimovic e Pellegri hanno lavorato a parte. Nonostante questo, non ci sono molti dubbi sul fatto che Zlatan potrà incontrare il suo amico Mourinho il pomeriggio dell’Epifania a San Siro.