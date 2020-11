Ricorso per il caso-Diawara: il verdetto stamattina?

Potrebbe arrivare già oggi, magari in mattinata, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Dopo il dibattimento andato in scena ieri pomeriggio (svoltosi rigorosamente in remoto, a causa del Covid), la Corta d’Appello Federale si è infatti riunita in Camera di Consiglio fino alla tarda serata per deliberare sul ricorso presentato dalla Roma contro la sconfitta per 0-3 a tavolino nella gara di Verona.

Nella prima giornata di campionato, infatti, la Roma aveva schierato Amadou Diawara senza averlo inserito nella lista dei 25. Una dimenticanza, legata al fatto che nella scorsa stagione Diawara aveva ancora 22 anni e poteva giocare senza far parte della suddetta lista. E proprio su questo si è basato il ricorso della Roma, discusso ieri dall’avvocato Antonio Conte in rappresentanza del club di Dan Friedkin, e cioè sull’errore piuttosto che sul dolo.