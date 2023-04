Ricavi e commissioni: la A in percentuale spende anche in più della ricca Premier

La spesa della Serie A per i procuratori, in rapporto ai ricavi e agli altri campionati, non quadra, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il fatturato dei club di A nel 2021/22 era 2,3 miliardi di euro, ovvero poco più di un terzo rispetto a quelli della Premier League. La spesa per gli agenti? 205 milioni in Italia, mentre in Inghilterra 320 nel 2021/22 e 362 nel 2022/23. La forbice sembra molto ampia, ma se si guarda il costo dei cartellini la visione cambia: nell'ultima stagione le società di Premier League hanno speso 2,9 miliardi, quelle della Serie A 831 milioni. Tradotto: la Premier spende tre e volte mezzo in più rispetto al nostro campionato per l'acquisto di giocatori e paga commissioni agli intermediari 1.7 volte superiori. Dal mercato invernale 2024 si dovrà sottostare a determinate percentuali per quanto riguarda le commissioni: 5% sullo stipendio inferiore a 183mila euro o 3% in caso di cifra superiore sia per il procuratore sia per l'intermediario che lavora con il club che acquista; 10% della cifra complessiva del trasferimento per l'agente che collabora con la società che vende. Inoltre un unico intermediario non potrà rappresentare tutte le parti in causa. Nell'annata 2022/23 la Roma è seconda in Serie A per milioni versati agli agenti (21,1), preceduta dalla Juventus a quota 51,3.