Ribaltone Mou. Ritorno al passato, Dzeko è capitano e la Roma decolla

Nel successo con la Ternana (2-0), Edin entra e dopo 6 mesi si riprende la fascia

Impressioni? Forse è il caso di non fidarsi troppo delle sintesi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Se i veri highlights dell’amichevole di ieri contro la Ternana fossero solo quelli mostrati dal club (la partita è stata disputata a porte chiuse), capiremmo perché José Mourinho sia in pressing con la dirigenza per avere i “regali” richiesti da settimane. La Roma, infatti, non è parsa super. Il 2-0 finale (gol di Carles Perez nel primo tempo e Kumbulla nella ripresa) probabilmente resterà nella memoria per un solo fatto, ma di sicuro non banale: il ritorno della fascia da capitano sul braccio di Edin Dzeko a 184 giorni dall’ultima volta. Era il 15 gennaio e la squadra giallorossa perdeva malinconicamente il derby contro la Lazio. Con l’ingresso di Dzeko nel secondo tempo, l’orchestra giallorossa si è messa a suonare davvero. Difficile però sorprendersi, e non solo perché parliamo del terzo cannoniere della storia giallorossa, grazie ai suoi 119 gol in 259 partite che lo mettono alle spalle solo di Francesco Totti (307 reti 786 match) e Roberto Pruzzo (138 gol in 314 partite). La statura tecnico-tattica del centravanti bosniaco, infatti, è così grande che un uomo di calcio come Mourinho gli ha già fatto capire quanto lo consideri importante. La restituzione della fascia da capitano, in fondo, sta a significare questo, anche se Lorenzo Pellegrini, da romano e romanista, quando tornerà a disposizione sarà per il momento il “titolare” del ruolo. Tutto questo, però, non sta a significare che Dzeko resterà di sicuro in giallorosso. L’attaccante ha 35 anni, un contratto fino al 2022 e uno stipendio da 7,5 milioni netti, di cui la Roma si sgraverebbe volentieri. La società giallorossa ha già posto il veto a una cessione gratuita. Chi volesse il giocatore dovrebbe pagarlo, naturalmente accollandosi l’alto ingaggio.