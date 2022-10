Ribaltone Mou, buio Inter

Un risultato che rimbomba perché i giallorossi non battevano l’Inter dal febbraio 2017, cioè da 10 partite, ma soprattutto perché, nel torneo scorso, la Roma non aveva fatto un solo punto nei sei incroci contro Inter, Milan e Juve e invece ora, dopo otto giornate, ha già raccolto quattro punti in casa di Juve e Inter. Di sicuro una squadra in crescita, ma serviranno altre verifiche per annunciare l’approdo alla definitiva maturità da vertice. Ieri Mou ha rinunciato al centravanti ed è partita chiusa dietro. Non è stata presa a pallate come allo Stadium, ma ha subito l’Inter e, passata in svantaggio, ha rischiato di affondare. Poi è risalita, con l’aiuto dei nerazzurri, ha pareggiato con Dybala ed è andata a meritarsi la vittoria con un arrembaggio di Smalling.