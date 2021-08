Riapertura stadi: oggi vertice con Dal Pino. E si attende il Cts

Se non si arrivasse a un effettivo 50% di capienza, Dal Pino tornerà a chiedere aiuti da parte dello Stato anche con provvedimenti a livello fiscale

Ore cruciali per gli stadi. Entro domani sono infatti attese le prime indicazioni di rilievo sulla riapertura degli stadi. Il Governo ha intensificato gli incontri per poter presentare oggi al Cts tutte le istanze dello sport italiano assieme a proposte e richieste di chiarimenti. Ieri il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha parlato con il presidente Figc Gabriele Gravina, che ha portato avanti la necessità di avere al più presto una risposta sugli stadi. Il presidente - si legge su 'La Gazzetta dello Sport' - ha ribadito poi quanto una riapertura più ampia di quella consentita adesso (il decreto green pass ammette il 50% della capienza ma, non riducendo il metro di distanziamento, di fatto la tiene al 25-30%) sia indispensabile per consentire ai club un’iniziale ripresa dalla crisi economica. All’ipotesi 50% a scacchiera, si potrebbe aggiungere anche quella che prevede il distanziamento di un metro soltanto lateralmente e non verticalmente.