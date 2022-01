Reynolds saluta, Kamara studia tutte le offerte

La trattativa chiave per il mercato in uscita, però, è quella legata a Diawara

La priorità della Roma in questo momento è una: sfoltire la rosa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. In questo senso, arrivano buone notizie da Reynolds, visto che è stato chiuso l’accordo che porterà il terzino a giocare in prestito al Kortrijk, in Belgio. La trattativa chiave per l’uscita, però, è quella legata a Diawara. Se la situazione col Valencia è in stallo, c’è da dire che il giocatore piace anche in Italia, cioè alla Sampdoria, sempre in attesa di Sensi. In caso di risparmio la Roma potrebbe virare su Kamara. L’ingaggio che chiede è da Premier, così torna in ballo anche il nome di Grillitsch. Titoli di coda su Villar: dopo la rottura, i vecchi agenti hanno fatto causa al giocatore: chiedono 2 milioni.