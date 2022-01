Reynolds, doppia pista belga. Abraham e Pellegrini sono ok

Il terzino americano piace al Bruges e all’Anderlecht

Confermata la positività di Borja Mayoral: l’attaccante della Roma ha ricevuto ieri l’esito del molecolare e continua il suo isolamento: “Io sto bene – ha detto lo spagnolo – e mi sto allenando a casa“. Isolato anche l’altro romanista che non ha però voluto rivelare la propria identità, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. In linea teorica, essendo vaccinati, se fossero negativi i due giocatori potrebbero anche riuscire a partire in extremis per Milano, ma è impossibile fare previsioni. A Milano ci saranno Abraham e Pellegrini; dopo lo stage negli Usa è tornato Reynolds, in cerca di una squadra. Piace al Bruges e all’Anderlecht. Questione stadio: a gennaio incontro fra i Friedkin e il sindaco Gualtieri.