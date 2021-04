Retroguardia in emergenza: in attacco idea Pastore

Tante assenze, ma un possibile ritorno in attacco. Oltre all’emergenza totale in difesa, Paulo Fonseca potrebbe addirittura rilnciare Javier Pastore. Come scrive Massimo Cecchini su ‘La Gazzetta dello Sport‘, infatti, in attacco contro il Sassuolo ci sarà spazio per il trio spagnolo Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral. È possibile però che si riveda anche Pastore, che non gioca dal 20 gennaio 2020 (in campo per un minuto) e da titolare dal 10 novembre 2019. Sull’argentino c’è il Talleres. In difesa, con Ibanez squalificato, Smalling e Kumbulla infortunati, si dovrebbe rivedere Fazio con uno tra Spinazzola e Karsdorp.