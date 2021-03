Regalo per Fonseca, il rinnovo di Ibanez: “Darò sempre tutto”

Il regalo per Paulo Fonseca, che oggi compie 48 anni, sarebbe quello di avere Roger Ibanez a disposizione già domenica, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. E, con lui, lo squalificato Kumbulla, e poi gli infortunati Dzeko, Veretout, Zaniolo e Santon. In sintesi, la Roma al completo, quella che in questa stagione non ha mai potuto schierare.

Ibanez, come Dzeko, continua a lavorare a parte per recuperare dalla lesione muscolare. Ne avrà per almeno altri 10 giorni, il difensore brasiliano, che però ieri, 14 mesi dopo il suo arrivo a Trigoria, ha aggiunto un altro importante tassello al suo percorso.

Ibanez ha infatti prolungato il contratto con la Roma fino al 2025 e questo gli ha portato anche un aumento di stipendio che, bonus compresi, arriverà circa a 1,7 milioni a salire. Inoltre ci sarà una clausola di rescissione, pare da 80 milioni. Il g.m. Pinto ha detto: “Roger fa parte di un gruppo di giovani e talentuosi, sui quali il club vuole puntare per il presente e per il futuro. Da quando è a Roma ha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini importanti“. Soddisfatto, ovviamente, anche Ibanez: “Ho una certezza, darò tutto per la Roma“.