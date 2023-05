Recuperi pesanti, Matic dà la carica: “Una notte unica”

Celik dovrebbe partire dal via, Smalling, El Shaarawy e Dybala andranno invece in panchina, pronti a subentrare in caso di necessità, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Insomma, la vigilia di Mourinho è stata marchiata da buone notizie, che gli rendono un po’ meno pesante l’attesa per la sfida di stasera. Anche se, è ovvio, la situazione ottimale avrebbe previsto il poter contare su tutti e tre fin dal fischio iniziale. Mourinho in conferenza stampa: "Non penso abbiano i 90’ nelle gambe, ma sono tutti disponibili per giocare. La questione, però, è capire quanto tempo: Smalling non gioca un minuto da tanto, Paulo non più di trenta da alcune partite senza mai stare al cento per cento. Chris è tre settimane che si allena ma non con la squadra, Paulo ancora di meno. Nella gestione della gara dobbiamo decidere cosa è meglio fare, se è più utile che la partita la inizino o la finiscano. per il puzzle della partita. Ma dopo Wijnaldum abbiamo recuperato anche El Shaarawy, è importante averlo di nuovo a disposizione".