Record Roma: nessuno schiera tanti giocatori dal vivaio

È la Roma la squadra italiana che impiega più giocatori provenienti dal vivaio, doppiando, come minuti giocati, la Lazio, come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

È quanto emerge dai dati det Report Calcio 2019, lo studio della Figc realizzato in collaborazione con Arci (Agenzia di Ricerche e Legislazione e PwC (Pricewaterhouse Coopers) presentato al Senato nell’anno in cui Totti lascia la scrivania da

dirigente, due anni dopo l’addio al calcio, a De Rossi non viene rinnovato il contratto, e Luca Pellegrini va alla Juve nell’ambito dell’affare Spinazzola, emerge come l’anima romana e romanista del club continui a essere fondamentale. Se non ci saranno novità, sarà così anche la prossima stagione, con Florenzi capitano e Pellegrini vice.