Rebus Rovella e Wesley. Pronti Cataldi e Rensch

Sulla via del recupero Hermoso, ma è difficile possa scendere in campo dal via. Lo spagnolo ieri ha svolto lavoro ditterenziato per un risentimento al polpaccio.
Nella Lazio resta il rebus Rovella. Il mediano non ha ancora smaltito l'affaticamento agli adduttori. Test decisivo nella rifinitura odierna. In preallarme Cataldi. Pienamente recuperato Castellanos. "Il derby è una partita bellissima da vivere e da giocare. Per noi è la gara più importante dell'anno: saremo pronti. Vogliono giocarlo tutti, è spettacolare sotto ogni aspetto", ha detto Alessio Romagnoli a Lazio Style. Qui Roma: "Spero in un derby combattuto, ma che fuori dal campo sia sereno. Lo sfottò deve prevalere ma che non si rimanga nei termini della violenza, è qualcosa che uccide il calcio". L'augurio arriva da Gian Piero Gasperini alla sua prima stracittadina della capitale. "Sarà bello incontrare Sarri, ci rispettiamo molto. I miei concetti sono sempre gli stessi, cercherò di proporli qui a Roma", ha aggiunto a Dazn il tecnico che spera di recuperare Wesley. Il brasiliano pure ieri non si è allenato per un'influenza intestinale. Decisivo il provino di oggi, ma è vicino il forfait (al suo posto pronto Rensch). Sulla via del recupero Hermoso, ma è difficile possa scendere in campo dal via, scrive La Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ieri ha svolto lavoro ditterenziato per un risentimento al polpaccio.

