Rebus Rovella e Wesley. Pronti Cataldi e Rensch

Nella Lazio resta il rebus Rovella. Il mediano non ha ancora smaltito l'affaticamento agli adduttori. Test decisivo nella rifinitura odierna. In preallarme Cataldi. Pienamente recuperato Castellanos. "Il derby è una partita bellissima da vivere e da giocare. Per noi è la gara più importante dell'anno: saremo pronti. Vogliono giocarlo tutti, è spettacolare sotto ogni aspetto", ha detto Alessio Romagnoli a Lazio Style. Qui Roma: "Spero in un derby combattuto, ma che fuori dal campo sia sereno. Lo sfottò deve prevalere ma che non si rimanga nei termini della violenza, è qualcosa che uccide il calcio". L'augurio arriva da Gian Piero Gasperini alla sua prima stracittadina della capitale. "Sarà bello incontrare Sarri, ci rispettiamo molto. I miei concetti sono sempre gli stessi, cercherò di proporli qui a Roma", ha aggiunto a Dazn il tecnico che spera di recuperare Wesley. Il brasiliano pure ieri non si è allenato per un'influenza intestinale. Decisivo il provino di oggi, ma è vicino il forfait (al suo posto pronto Rensch). Sulla via del recupero Hermoso, ma è difficile possa scendere in campo dal via, scrive La Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ieri ha svolto lavoro ditterenziato per un risentimento al polpaccio.