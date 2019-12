Reali del Qatar allo stadio. Ma su invito dello sponsor

Più di qualche tifoso, a Roma, sogna gli sceicchi e la loro immensa disponibilità economica, ma la presenza all’Olimpico di alcuni membri della famiglia reale del Qatar e dell’ambasciatore in Italia non ha nulla a che fare con l’eventuale vendita della società, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. La presenza del nutrito gruppo di persone per una partita non di cartello come quella tra Roma e Wolfsberg è legata ad incontri commerciali in programma tra il club giallorosso e Qatar Airways, main sponsor del club.