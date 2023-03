Ravanelli: “I compagni stiano accanto a Ibanez, non devono fargli pesare l’episodio”

Roger Ibanez fa di nuovo flop al derby. Il difensore brasiliano decide in qualche modo la sfida tra Lazio e Roma per la terza volta. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante biancoceleste, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di questo tabù, anche in relazione al celebre autogol di Negro:"Cose che capitano. Bisogna sdrammatizzare. Nesta era un difensore incredibile, ma i derby li sbagliava spesso. Anche Totti e De Rossi non sempre hanno fatto bene. Con Negro abbiamo sempre provato a sorridere degli errori. Sennò diventano fardelli insostenibili. A Ibanez cosa consiglierei? I compagni devono stargli accanto, non fargli pesare l’episodio".