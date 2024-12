Ranieri sfida a Como la sua 48a rivale in A e taglia con la Roma un altro primato

La prima volta fu il 9 settembre 1990, stadio Sant’Elia, Cagliari-Inter 0-3. Quella nerazzurra fu la prima squadra affrontata in Serie A da Claudio Ranieri e ancora oggi è quella con cui ha incrociato più volte il suo destino, in ben 26 occasioni. Ma oggi Ranieri non se la vedrà con l’Inter bensì con il Como, che invece affronta per la prima volta nella massima serie. E sarà una prima volta storica, perché con la sfida di oggi Ranieri aggancia Carlo Mazzone in vetta alla classifica degli allenatori che in Serie A hanno affrontato più squadre, ben 48. Lasciando Spalletti a 47. Anche se - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta Sportiva' - la storia vera Ranieri la scriverà il prossimo 9 febbraio, a Venezia, quando affronterà la 49a avversaria della sua storia, staccando anche lo stesso Mazzone. Ed allora quale modo migliore di festeggiare questa sfida con una bella vittoria, che poi sarebbe la terza consecutiva, fattispecie che alla Roma non succede di fatto da otto mesi, da quando ad aprile scorso (con Daniele De Rossi in panchina) incasellò i successi contro Lazio e Milan (il doppio confronto di Europa League). Di certo c’è che il tecnico giallorosso oggi spera di trovare anche le reti dei suoi attaccanti, visto che finora i 9 gol segnati sotto la sua gestione sono arrivati solo da centrocampisti o difensori. Nove marcatori diversi per nove reti, anche se nessuna - appunto - dagli attaccanti. Senza Paredes (rimasto a Roma per febbre) e Cristante (ancora alle prese con la distorsione alla caviglia), Ranieri si affiderà ancora al centrocampo di incursori, quello composto dalla coppia Koné-Pisilli. I dubbi, invece, sono tutti davanti, dove probabilmente l’allenatore giallorosso confermerà ancora una volta l’attacco veloce, quello con Dybala falso nove (Dovbyk non sta ancora benissimo). Alle sue spalle Pellegrini è favorito su El Shaarawy e con lui dovrebbe esserci anche Saelemaekers.