Ranieri scatena i big e ci crede: “Daremo tutto fino alla fine”

Se gli stadi hanno un cuore, quello di San Siro batte forte già da stamattina. La presenza di Claudio Ranieri in panchina nella sfida secca dei quarti di Coppa garantisce emozioni in campo e lotta fino all'ultimo secondo. Soprattutto ora che la sua Roma, da quando c'è il tecnico, viaggi in campionato ai ritmi da quarto posto alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta e lui, in particolare, considera la Coppa la strada più breve per un posto in Europa League. L'allenatore vorrebbe vincere il suo primo trofeo in giallorosso dopo aver sfiorato lo scudetto nel 2010: non è un mistero. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. E così Ranieri ha curato la squadra, rivitalizzato giocatori smarriti ed è pronto a scatenare stasera i big contro il Milan: da Dybala a Paredes, da Pellegrini a Angelino, passando per Hummels e Saelemaekers. "Non verremo a San Siro in gita - ha detto il tecnico ai microfoni di Mediaset. Il Milan è cambiato molto dall'1-1 in campionato e ancora di più in questo mercato. Mi aspetto una gara difficile, loro in casa non perdono da 12 partite. Voglio sempre uomini che diano tutto in campo fino alla fine". Ranieri si è detto compiaciuto dopo gli acquisti di Gourna-Douath, Salah-Eddine e Nelsson: "Do un buon voto al nostro mercato. Non potevamo muoversi su alcuni affari per il Financial Fair Play, ma devo fare i complimenti al ds Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l'ok. E sono convinto che si ambienteranno presto nel nostro campionato. Dybala e Paredes? Mai avuto dubbi sul fatto che restassero". In attesa di capire di più sull'allenatore giallorosso della prosssima stagione dopo le voci provenienti dalla Spagna su Ancelotti: "Ho letto, ma ogni giorno esce qualcosa di nuovo ed è giusto che sia così. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro. Il nuovo corso è annunciato. Per il nome si attenderà la fine della stagione. Tutte le voci che escono non vengono da noi". L'ultima battuta sul nuovo stadio dal cuore giallorosso, quello di Pietralata (pronto nel 2028): "Il progetto mi sembra molto realistico, ora inizio a crederci anche io".