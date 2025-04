Ranieri, l’ultimo regalo. Ma gli sconti diretti sono un problema

Il test crash è passato indenne, con la Juventus l'importante era soprattutto non perdere. Perché anche quel punticino permette alla Roma di restare in corsa un po' per tutto. Certo, ora c'è un imperativo che poi è quello di non sbagliare il derby. E possibilmente vincerlo. Ma, come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, da questo punto di vista la Roma ha un asso in più e si chiama Claudio Ranieri, che in carriera non ha mai sbagliato un derby: 5 vittorie su 5, percorso netto. E allora l'allenatore giallorosso punta a fare un ultimo grande regalo alla sua gente ed al suo club. Vincendo anche quello di domenica non solo Ranieri farebbe en plein, ma alimenterebbe la speranza di agganciare la Champions per la prossima stagione. Per Ranieri, sarebbe anche il modo migliore per invertire rotta anche con le grandi. Già, proprio come i suoi predecessori (Fonseca, Mourinho. De Rossi e Juric) anche lui sta facendo fatica negli scontri diretti. Come riportato da Lorenzo Pes su Il Tempo, il tabù resiste. Dal 2018-19 in 68 partite giocate contro le sei squadre che in questi anni (Bologna a parte lo scorso anno) si sono qualificate alla Champions sono arrivate solo 12 vittorie e un totale di appena 57 punti realizzati sui 204 disponibili. A completare il dato globale ci sono 21 pareggi e 35 ko e una media punti sotto l'uno a partita (0.84 per l'esattezza). Nella stagione in corso sono 7 i punti totalizzati nei big match grazie alla vittoria sulla Lazio e ai pareggi con Juve (sia andata che ritorno), Napoli e Milan. Il derby è la sfida che ha portato più punti (15) in questi anni mentre l'Inter con 6 è la vera e propria bestia nera seguita dal Milan a 7. Insomma, se c'è un tallone d'Achille nel suo percorso è proprio questo, visto che per ora ne ha vinto solo uno su 7, pareggiando con Milan, Napoli e Bologna e Juventus. Ranieri ora vuole festeggiare con un altro regalo, il sesto sigillo al derby. E forse, sarebbe anche il più bello.