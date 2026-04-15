La diatriba Ranieri-Gasperini continua a tenere banco in casa Roma e le soluzioni a questo punto portano tutte verso una separazione. A tal proposito ha parlato a Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' anche Roberto Pruzzo: "Di solito sono per le riconciliazioni anche dopo scontri accesi. Ma stavolta sembra che la vicenda sia arrivata davvero ai titoli di coda. Se decidono di separarsi, è meglio farlo in fretta: tempi per progettare la prossima stagione sono già in essere, il mercato dovrebbe già essere iniziato. Il quarto posto vale più per i bilanci che altro. Se arrivi quarto per andare in Europa a fare la figura che hanno fatto le italiane quest'anno, tanto vale concentrarsi su come crescere e alzare livello".